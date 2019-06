மாவட்ட செய்திகள்

கலங்கலான குடிநீரை காட்டி அதிகாரியிடம் விவசாயிகள் முறையீடு பூதலூரில் நடந்த ஜமாபந்தியில் பரபரப்பு + "||" + The farmers appeal to the officer showing turbid drinking water

கலங்கலான குடிநீரை காட்டி அதிகாரியிடம் விவசாயிகள் முறையீடு பூதலூரில் நடந்த ஜமாபந்தியில் பரபரப்பு