மாவட்ட செய்திகள்

கேரளாவில் ‘நிபா’ காய்ச்சல்: குமரி எல்லையில் தடுப்பு நடவடிக்கை தீவிரம் சுகாதாரத்துறையினர் முகாமிட்டு கண்காணிப்பு + "||" + 'Niba' flu in Kerala: Prevention of detention in Kumari border

கேரளாவில் ‘நிபா’ காய்ச்சல்: குமரி எல்லையில் தடுப்பு நடவடிக்கை தீவிரம் சுகாதாரத்துறையினர் முகாமிட்டு கண்காணிப்பு