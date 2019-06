மாவட்ட செய்திகள்

‘மத்திய மந்திரி பதவிக்கு ஆசை இல்லை’ஓ.ப.ரவீந்திரநாத்குமார் எம்.பி பேட்டி + "||" + 'No desire for the post of federal minister' Interview with OP.Raveendranath Kumar MP

‘மத்திய மந்திரி பதவிக்கு ஆசை இல்லை’ஓ.ப.ரவீந்திரநாத்குமார் எம்.பி பேட்டி