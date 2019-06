மாவட்ட செய்திகள்

முனியப்பன் கோவில் விழா நடத்துவதில் பிரச்சினை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் 4 கிராம மக்கள் மனு + "||" + The problem of holding the Muniyappan Temple ceremony At the Collector office 4 villagers petition

முனியப்பன் கோவில் விழா நடத்துவதில் பிரச்சினை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் 4 கிராம மக்கள் மனு