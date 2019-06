மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் 8-வது வார்டில் உரக்கிடங்கு அமைக்க எதிர்ப்பு:நகராட்சி அலுவலகம் முன்பு பொதுமக்கள் தர்ணா போராட்டம் + "||" + osition to set up fertilizer in Kodalur 8th Ward Municipal office before the public darna fight

கூடலூர் 8-வது வார்டில் உரக்கிடங்கு அமைக்க எதிர்ப்பு:நகராட்சி அலுவலகம் முன்பு பொதுமக்கள் தர்ணா போராட்டம்