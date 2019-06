மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் நில ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வலியுறுத்திதாலுகா அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகை-தர்ணா + "||" + Emphasize the removal of temple land occupations Thalukha office is a public blockade-darna

கோவில் நில ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வலியுறுத்திதாலுகா அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகை-தர்ணா