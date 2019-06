மாவட்ட செய்திகள்

பாலக்கோட்டில்ஆசிரியை வி‌‌ஷம் குடித்து தற்கொலை + "||" + In palakkot The teacher committed suicide by drunk poison

பாலக்கோட்டில்ஆசிரியை வி‌‌ஷம் குடித்து தற்கொலை