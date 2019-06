மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் அருகே, 8 வழிச்சாலைக்கு எதிராகமண்பானைகளை கைகளில் ஏந்தி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Against Salem, 8 against Vedas Farmers demonstrated in the hands of the heroes

சேலம் அருகே, 8 வழிச்சாலைக்கு எதிராகமண்பானைகளை கைகளில் ஏந்தி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்