மாவட்ட செய்திகள்

சுயேச்சை எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு மந்திரி பதவி வழங்கினால்காங்கிரஸ் கூட்டணி அரசில் குழப்பம் ஏற்படும்எடியூரப்பா சொல்கிறார் + "||" + Congress coalition government will be confused Yeddyurappa Says

சுயேச்சை எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு மந்திரி பதவி வழங்கினால்காங்கிரஸ் கூட்டணி அரசில் குழப்பம் ஏற்படும்எடியூரப்பா சொல்கிறார்