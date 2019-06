மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க.வுக்கு ஒரே தலைமை:“ராஜன் செல்லப்பா கூறியது அவரது தனிப்பட்ட கருத்து”அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி + "||" + The only leadership for the AIADMK: "Rajan Chepaappa said his personal opinion" Minister Kadambur Raju interviewed

அ.தி.மு.க.வுக்கு ஒரே தலைமை:“ராஜன் செல்லப்பா கூறியது அவரது தனிப்பட்ட கருத்து”அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி