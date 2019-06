மாவட்ட செய்திகள்

கனகன் ஏரியில் கவர்னர் கிரண்பெடி திடீர் ஆய்வு; நடைபாதை பணிகளை விரைந்து முடிக்க உத்தரவு + "||" + Governor kiranpedy Study in Canakon Lake; Order to complete the pavement works

கனகன் ஏரியில் கவர்னர் கிரண்பெடி திடீர் ஆய்வு; நடைபாதை பணிகளை விரைந்து முடிக்க உத்தரவு