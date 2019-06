மாவட்ட செய்திகள்

ஏரல் அருகேபறவைகள் மீது பரிவு காட்டும் இளைஞர்கள்மரங்கள் தோறும் பாட்டிலில் தண்ணீர் ஊற்றி வைக்கின்றனர் + "||" + Near the Aeral Young people who are sympathetic to birds They pour water in the bottles of trees

ஏரல் அருகேபறவைகள் மீது பரிவு காட்டும் இளைஞர்கள்மரங்கள் தோறும் பாட்டிலில் தண்ணீர் ஊற்றி வைக்கின்றனர்