மாவட்ட செய்திகள்

மது குடித்துவிட்டு தகராறு செய்ததால் ஆத்திரம்; கணவரை கொன்று விட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக நாடகமாடிய பெண், உடந்தையாக இருந்த தம்பியும் சிக்கினார் + "||" + Due to drinking alcohol Kill her husband A woman who could not commit suicide

மது குடித்துவிட்டு தகராறு செய்ததால் ஆத்திரம்; கணவரை கொன்று விட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக நாடகமாடிய பெண், உடந்தையாக இருந்த தம்பியும் சிக்கினார்