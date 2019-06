மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் பகுதிகளில் குடிநீர் மேம்பாட்டு பணிகளை அமைச்சர் ஆய்வு + "||" + The Minister explored the development of drinking water in Karur areas

கரூர் பகுதிகளில் குடிநீர் மேம்பாட்டு பணிகளை அமைச்சர் ஆய்வு