மாவட்ட செய்திகள்

ஊருக்குள் புகுந்து கால்நடைகளை தாக்கும் சிறுத்தையை பிடிக்க கூண்டு; வனத்துறை நடவடிக்கை + "||" + Catch into a town and catch a leopard that attacks animals

ஊருக்குள் புகுந்து கால்நடைகளை தாக்கும் சிறுத்தையை பிடிக்க கூண்டு; வனத்துறை நடவடிக்கை