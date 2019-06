உயர்அழுத்த மின்கோபுரம் அமைக்க எதிர்ப்பு: விவசாயிகளை தடுத்து நிறுத்திய போலீசார்

மாவட்ட செய்திகள்

உயர்அழுத்த மின்கோபுரம் அமைக்க எதிர்ப்பு: விவசாயிகளை தடுத்து நிறுத்திய போலீசார் + "||" + Resistance to setting up a high-rise miniature: Police stopped the farmers

உயர்அழுத்த மின்கோபுரம் அமைக்க எதிர்ப்பு: விவசாயிகளை தடுத்து நிறுத்திய போலீசார்