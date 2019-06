மாவட்ட செய்திகள்

ஆலப்பட்டி அருகே மலையில் 2 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பாறை ஓவியங்கள் கண்டுபிடிப்பு + "||" + 2,000 years old rock paintings near the Alpatti mountain

ஆலப்பட்டி அருகே மலையில் 2 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பாறை ஓவியங்கள் கண்டுபிடிப்பு