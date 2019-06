மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் டாஸ்மாக் கடைக்குள் பீர் பாட்டில் வீசிய வாலிபர் விற்பனையாளர் கைவிரல் துண்டானது + "||" + The seller's fingerprint is a piece of beer bottle in the salmon shop

சேலத்தில் டாஸ்மாக் கடைக்குள் பீர் பாட்டில் வீசிய வாலிபர் விற்பனையாளர் கைவிரல் துண்டானது