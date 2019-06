மாவட்ட செய்திகள்

பெரியாறு பாசன கால்வாயை நீட்டிக்க கோரி மதுரைக்கு நடைப்பயணம் செல்ல 50 கிராம மக்கள் முடிவு + "||" + Demanding to extend the Periyar irrigation canal To march to Madurai 50 villagers decide

பெரியாறு பாசன கால்வாயை நீட்டிக்க கோரி மதுரைக்கு நடைப்பயணம் செல்ல 50 கிராம மக்கள் முடிவு