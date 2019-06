மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிப்பட்டு அருகே குடிநீர் கேட்டு காலிக்குடங்களுடன் சாலைமறியல்; அதிகாரிகள் வராததால் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம் + "||" + Strike the road by asking drinking water The public disappointment because the authorities did not come

பள்ளிப்பட்டு அருகே குடிநீர் கேட்டு காலிக்குடங்களுடன் சாலைமறியல்; அதிகாரிகள் வராததால் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம்