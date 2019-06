மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில், மின்னணு முத்திரையிடப்பட்டசரக்கு பெட்டகங்களை நேரடியாக அனுமதிக்க புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் + "||" + In the port of Thoothukudi, electronic sealed Moisture Agreement to allow freight containers directly

தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில், மின்னணு முத்திரையிடப்பட்டசரக்கு பெட்டகங்களை நேரடியாக அனுமதிக்க புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்