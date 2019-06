மாவட்ட செய்திகள்

கூடங்குளத்தில் அணுக்கழிவு மையம் அமைக்க எதிர்ப்பு:நெல்லை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பல்வேறு அமைப்பினர் போராட்டம் + "||" + Setting up the Center for Disease Control in Koodankulam: Various organizations struggle in the Nellai Collector office

கூடங்குளத்தில் அணுக்கழிவு மையம் அமைக்க எதிர்ப்பு:நெல்லை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பல்வேறு அமைப்பினர் போராட்டம்