மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் விபத்துகளை குறைக்க, நெடுஞ்சாலையில் 103 இடங்களில் ஒளிரும் மின்விளக்கு + "||" + Reduce accidents, on the highway For the luminous light in 103 locations

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் விபத்துகளை குறைக்க, நெடுஞ்சாலையில் 103 இடங்களில் ஒளிரும் மின்விளக்கு