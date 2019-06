மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்க வைப்பாற்றில் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் விரைவில் செயல்படுத்தப்படும் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேச்சு