மாவட்ட செய்திகள்

அலங்காநல்லூர் ஒன்றிய அலுவலகத்தில் குடிநீர் கேட்டு கிராம மக்கள் முற்றுகை + "||" + At the Alankanallur Union office Asking for drinking water The siege of the villagers

அலங்காநல்லூர் ஒன்றிய அலுவலகத்தில் குடிநீர் கேட்டு கிராம மக்கள் முற்றுகை