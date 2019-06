மாவட்ட செய்திகள்

குழந்தை தொழிலாளர்களாக இருந்த258 மாணவர்கள் மீட்கப்பட்டு கல்வி பயின்று வருகின்றனர்கலெக்டர் ரோகிணி தகவல் + "||" + Child laborers 258 students have been rescued and have been educated Collector Rohini informs

