மாவட்ட செய்திகள்

பழவேற்காட்டில் ரே‌ஷன் கடை கட்டிடத்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர மக்கள் கோரிக்கை + "||" + In Palavetkadu People request to bring ration shop building to use

பழவேற்காட்டில் ரே‌ஷன் கடை கட்டிடத்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர மக்கள் கோரிக்கை