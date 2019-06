மாவட்ட செய்திகள்

ஜாப் ஒர்க் பில்களுக்குஜி.எஸ்.டி.யில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் + "||" + For Job Work Bills Should be exempted from GST

ஜாப் ஒர்க் பில்களுக்குஜி.எஸ்.டி.யில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும்