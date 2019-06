மாவட்ட செய்திகள்

சத்துவாச்சாரி, வாலாஜாவில் வீடுகளில் கொள்ளையடித்தவடமாநிலத்தை சேர்ந்த 3 பேர் கைது + "||" + Suthu Chakari, in the house of Walajja Three people in the North are arrested

சத்துவாச்சாரி, வாலாஜாவில் வீடுகளில் கொள்ளையடித்தவடமாநிலத்தை சேர்ந்த 3 பேர் கைது