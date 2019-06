மாவட்ட செய்திகள்

ஜவ்வாதுமலை கோடை விழாவை முன்னிட்டுதிருவண்ணாமலை, வேலூர் வழியாக சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்கலெக்டர் தகவல் + "||" + For the summer festival of Jivududamalai Special buses operating through Tiruvannamalai, Vellore Collector information

ஜவ்வாதுமலை கோடை விழாவை முன்னிட்டுதிருவண்ணாமலை, வேலூர் வழியாக சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்கலெக்டர் தகவல்