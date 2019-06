மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில், திருமணம் முடிந்தவுடன் கழுத்தில் மாலையுடன்புதுமண தம்பதி ‘ஹெல்மெட்’ விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் + "||" + In the sari, after the wedding is finished with the neck on the neck Awareness procession of 'Hemmet'

சேலத்தில், திருமணம் முடிந்தவுடன் கழுத்தில் மாலையுடன்புதுமண தம்பதி ‘ஹெல்மெட்’ விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்