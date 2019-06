மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் நிரந்தரமாக குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்கரூ.7,600 கோடி மதிப்பில் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் 2 நிலையங்கள்விரைவாக அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது + "||" + Permanently reduce water shortages in Chennai 2 stations for drinking water at Rs 7,600 crore The action is taken quickly

சென்னையில் நிரந்தரமாக குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்கரூ.7,600 கோடி மதிப்பில் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் 2 நிலையங்கள்விரைவாக அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது