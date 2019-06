மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரம் அருகே, நள்ளிரவில் பாலத்தில் கார் மோதி டிரைவர் சாவு + "||" + Near Ramanathapuram, At midnight on the bridge Car collision driver dies

ராமநாதபுரம் அருகே, நள்ளிரவில் பாலத்தில் கார் மோதி டிரைவர் சாவு