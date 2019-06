மாவட்ட செய்திகள்

டாக்டர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யதனிச்சட்டம் இயற்றக்கோரி டாக்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்கிரு‌‌ஷ்ணகிரியில் நடந்தது + "||" + To ensure the safety of doctors Independent Lawmakers Demonstration It happened in Krishnagiri

டாக்டர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யதனிச்சட்டம் இயற்றக்கோரி டாக்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்கிரு‌‌ஷ்ணகிரியில் நடந்தது