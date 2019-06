மாவட்ட செய்திகள்

பிரதம மந்திரி நிதி உதவி திட்டத்திற்கு விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம், கலெக்டர் தகவல் + "||" + Farmers can apply to Prime Minister's financial assistance program

பிரதம மந்திரி நிதி உதவி திட்டத்திற்கு விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம், கலெக்டர் தகவல்