மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சரின் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் மூலம்தர்மபுரி மாவட்டத்தில் 61,495 பேருக்கு அறுவை சிகிச்சைகலெக்டர் மலர்விழி தகவல் + "||" + Through the first-minister's medical insurance program 61,495 people are in operation in Dharmapuri district Collector's Malarvili Information

முதல்-அமைச்சரின் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் மூலம்தர்மபுரி மாவட்டத்தில் 61,495 பேருக்கு அறுவை சிகிச்சைகலெக்டர் மலர்விழி தகவல்