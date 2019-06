மாவட்ட செய்திகள்

வத்திராயிருப்பு அருகே நாட்டு வெடிகுண்டு தயாரித்தபோது வெடித்தது; காயத்துடன் ஒருவர் கைது; மற்றொருவருக்கு வலைவீச்சு + "||" + When the bomb was produced Exploded One of the injured was arrested

வத்திராயிருப்பு அருகே நாட்டு வெடிகுண்டு தயாரித்தபோது வெடித்தது; காயத்துடன் ஒருவர் கைது; மற்றொருவருக்கு வலைவீச்சு