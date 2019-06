மாவட்ட செய்திகள்

டி.ஜி.பி.யிடம் நேரடியாக பணி இடமாற்றம் கேட்ட 12 போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு நோட்டீஸ் + "||" + Notice to 12 police officers on asking transferred to DGP at directly

டி.ஜி.பி.யிடம் நேரடியாக பணி இடமாற்றம் கேட்ட 12 போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு நோட்டீஸ்