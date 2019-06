மாவட்ட செய்திகள்

ஜவ்வாதுமலை கோடை விழாவில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்‘செல்பி’ எடுத்து மகிழ்ந்தனர் + "||" + Focused tourists at the Jawadumalai Summer Festival They enjoyed the cell phone

ஜவ்வாதுமலை கோடை விழாவில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்‘செல்பி’ எடுத்து மகிழ்ந்தனர்