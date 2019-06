மாவட்ட செய்திகள்

முதியோர்களுக்கு சமுதாயத்தில் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் கலெக்டர் உமா மகேஸ்வரி அறிவுறுத்தல் + "||" + Collector Uma Maheshwari advised that the elderly should be given importance in the society

முதியோர்களுக்கு சமுதாயத்தில் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் கலெக்டர் உமா மகேஸ்வரி அறிவுறுத்தல்