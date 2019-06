மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்துத்துறை அலுவலர்களுடன் ஏ.கே.பி.சின்ராஜ் எம்.பி. ஆலோசனைகுடிநீர் பிரச்சினையை விரைந்து தீர்க்க அறிவுறுத்தல் + "||" + AKP Sinraj MP with all sector officials Consulting Advice to resolve drinking water problem

அனைத்துத்துறை அலுவலர்களுடன் ஏ.கே.பி.சின்ராஜ் எம்.பி. ஆலோசனைகுடிநீர் பிரச்சினையை விரைந்து தீர்க்க அறிவுறுத்தல்