மாவட்ட செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டையில் பட்டப்பகலில்பீடி கம்பெனியில் ஷட்டர் கதவை திறந்து திருடிய 5 வடமாநில பெண்கள்பொதுமக்கள் சுற்றிவளைத்து பிடித்தனர் + "||" + In the jarbarbet 5 Northland women stealing shutter door at Beedy Company The public was surrounded

ஜோலார்பேட்டையில் பட்டப்பகலில்பீடி கம்பெனியில் ஷட்டர் கதவை திறந்து திருடிய 5 வடமாநில பெண்கள்பொதுமக்கள் சுற்றிவளைத்து பிடித்தனர்