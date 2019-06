மாவட்ட செய்திகள்

6-ம் வகுப்பு முதல் பிளஸ்-1 வரை படிக்கும் மாணவர்கள், தமிழ் மொழியிலேயே தேசிய அறிவியல் திறனாய்வு தேர்வை எழுதலாம் + "||" + In the Tamil language You can write National Science Review Exam

6-ம் வகுப்பு முதல் பிளஸ்-1 வரை படிக்கும் மாணவர்கள், தமிழ் மொழியிலேயே தேசிய அறிவியல் திறனாய்வு தேர்வை எழுதலாம்