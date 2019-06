மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகளின் கடனை அடைக்க எனது சொத்துக்களை எழுதி தர தயார், நீங்கள் தயாரா? திருநாவுக்கரசருக்கு, பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் சவால் + "||" + I'm ready to write down my assets to pay off the farmers' debt, are you ready? For Thirunavukkarasan, gold.Radhakrishnan Challenge

