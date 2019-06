கோவை தெற்கு தாசில்தார் அலுவலகம் அருகே ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களால் போக்குவரத்து பாதிக்காமல் இருக்க நடவடிக்கை; சாலையின் நடுவே இரும்பு தடுப்புகள் வைக்கப்பட்டன

மாவட்ட செய்திகள்

கோவை தெற்கு தாசில்தார் அலுவலகம் அருகே ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களால் போக்குவரத்து பாதிக்காமல் இருக்க நடவடிக்கை; சாலையின் நடுவே இரும்பு தடுப்புகள் வைக்கப்பட்டன + "||" + Measures to prevent traffic by protesters Iron barricades in the middle of the road

