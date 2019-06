மாவட்ட செய்திகள்

கம்பம் அருகே வன ஊழியர்களின் சேதமடைந்த குடியிருப்பு அகற்றப்படுமா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Will the damaged habitat of the forest staff be removed? Public expectation

கம்பம் அருகே வன ஊழியர்களின் சேதமடைந்த குடியிருப்பு அகற்றப்படுமா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு