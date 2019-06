மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டிய மந்திரி சபை விஸ்தரிப்புராதாகிருஷ்ண விகே பாட்டீல் உள்பட13 புதிய மந்திரிகள் பதவி ஏற்பு + "||" + Expansion of Maratha Cabinet Including Radhakrishna Vike Patil 13 new ministers sworn in

மராட்டிய மந்திரி சபை விஸ்தரிப்புராதாகிருஷ்ண விகே பாட்டீல் உள்பட13 புதிய மந்திரிகள் பதவி ஏற்பு