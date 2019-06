மாவட்ட செய்திகள்

கோவை அண்ணா பல்கலைக்கழக மண்டல மையத்தில் இருந்து, லாரியில் ஏற்றி சென்ற விடைத்தாள் கட்டுகள் சாலையோரம் சரிந்ததால் பரபரப்பு + "||" + In the last truck loader Answer sheet bundles By roadside Collapse Furore

கோவை அண்ணா பல்கலைக்கழக மண்டல மையத்தில் இருந்து, லாரியில் ஏற்றி சென்ற விடைத்தாள் கட்டுகள் சாலையோரம் சரிந்ததால் பரபரப்பு