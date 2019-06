மாவட்ட செய்திகள்

பெருந்துறை அருகே உடலில் டெஸ்டர் வைத்து உயர்மின் கோபுரத்தின் கீழ் நின்று கணேசமூர்த்தி எம்.பி. ஆய்வு + "||" + Near Perundurai Put the tester on the body Standing under the high power tower Ganesamurthy MP Study

பெருந்துறை அருகே உடலில் டெஸ்டர் வைத்து உயர்மின் கோபுரத்தின் கீழ் நின்று கணேசமூர்த்தி எம்.பி. ஆய்வு