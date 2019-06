மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க கீழ்பவானி வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறக்க வேண்டும்; மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் கோரிக்கை + "||" + Get rid of drinking water Water should be opened at the kizbhavani cannel

குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க கீழ்பவானி வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறக்க வேண்டும்; மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் கோரிக்கை